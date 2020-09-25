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У Польщі другий день поспіль рекорд заражень: вже майже 1600

П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:04

У Польщі за добу зареєстрували майже 1600 заражень коронавірусом, що є новим рекордом після вчорашнього показника. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я Польщі.

За останню добу в країні підтвердили 1587 заражень - найбільше з початку епідемії. Вчорашній показник, також рекордний, становив 1136 нових хворих. Перед цим країна вперше перетнула позначку у 1000 випадків 19 вересня.

Померли за добу 23 хворих - також найбільше з початку епідемії.

Якщо раніше левова частка нових випадків реєструвалася у Сілезькому воєводстві, останнім часом на перші місця вийшли Мазовецьке та Малопольське - 295 та 241 заражень за минулу добу. Наступні - Куявсько-Поморське зі 162 випадками, Поморське із 128 випадками та Сілезьке зі 126 випадками.

Загальна кількість підтверджених заражень у Польщі досягла 84 396, а загиблих від вірусу - 2392. 

Населення Польщі - близько 38 млн осіб.

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Коронавірус Польща
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