У Польщі вперше зареєстрували більше 1100 випадків коронавірусу

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше перевищив позначку у 1100.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

За останню добу в країні підтвердили 1136 нових хворих на коронавірус. З них найбільше припадає на Малопольське воєводство (183), також Мазовецьке (149), Поморське (143) та Сілезьке (110).

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Це другий з початку епідемії показник, більший за тисячу. Попередній рекорд - 1002 - зареєстрували кілька днів тому, 19 вересня.

Померли за добу 25 хворих. Одужали - 589 пацієнтів.

Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували 81 673 випадків зараження коронавірусом та 2344 смерті.