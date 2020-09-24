У Польщі вперше зареєстрували більше 1100 випадків коронавірусу
Четвер, 24 вересня 2020, 13:38
У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вперше перевищив позначку у 1100.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я.
За останню добу в країні підтвердили 1136 нових хворих на коронавірус. З них найбільше припадає на Малопольське воєводство (183), також Мазовецьке (149), Поморське (143) та Сілезьке (110).
Це другий з початку епідемії показник, більший за тисячу. Попередній рекорд - 1002 - зареєстрували кілька днів тому, 19 вересня.
Померли за добу 25 хворих. Одужали - 589 пацієнтів.
Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували 81 673 випадків зараження коронавірусом та 2344 смерті.
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