В Польше второй день подряд рекорд заражений: уже почти 1600

В Польше за сутки зарегистрировали почти 1600 заражений коронавирусом, что является новым рекордом после вчерашнего показателя.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Польши.

За последние сутки в стране подтвердили 1587 заражений – больше всего с начала эпидемии. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 1136 новых больных. Перед этим страна впервые пересекла отметку в 1000 случаев 19 сентября.

Умерли за сутки 23 больных - также больше всего с начала эпидемии.

Если раньше львиная доля новых случаев регистрировалась в Силезском воеводстве, в последнее время на первые места вышли Мазовецкое и Малопольское - 295 и 241 заражений за прошедшие сутки. Следующие - Куявско-Поморское со 162 случаями, Поморское с 128 случаями и Силезское из 126 случаями.

Общее количество подтвержденных заражений в Польше достигло 84 396, а погибших от вируса - 2392.

Население Польши - около 38 млн человек.