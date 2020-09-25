Коронавірус: Фінляндія повертає заборону на туристичні поїздки з 6 країн Європи

Фінляндія знову тимчасово забороняє туристичні поїздки з низки країн у зв’язку з погіршенням в них ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Now Finland.

Нові обмеження набирають чинності з понеділка, 28 вересня.

Згідно з урядовим рішенням, тимчасово забороняються туристичні поїздки з Естонії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Німеччини, Словаччини, Грузії, а також Канади й Тунісу. Приїхати звідти можливо буде лише з робочих чи інших вагомих причин, які можливо підтвердити. Також дозволяється проїзд транзитом.

Обмеження й рекомендація про самоізоляцію або тест не торкнуться людей, які живуть у прикордонні сусідніх Швеції та Норвегії, а також естонців, які їздять у Фінляндію на роботу.

Нещодавно Фінляндія встановила менш суворий поріг для внесення країн до "червоного списку", піднявши його до 25 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

У самій Фінляндії за останню добу зареєстрували 105 нових заражень коронавірусом, протягом останнього тижня щоденний приріст випадків поступово зростає.