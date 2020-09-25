Коронавирус: Финляндия возвращает запрет на туристические поездки из шести стран Европы

Финляндия вновь временно запрещает туристические поездки по ряду стран в связи с ухудшением в них ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Now Finland.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 28 сентября.

Согласно правительственному решению, временно запрещаются туристические поездки из Эстонии, Швеции, Норвегии, Исландии, Германии, Словакии, Грузии, а также Канады и Туниса. Приехать оттуда можно будет только из рабочих или других веских причин, которые можно подтвердить. Также разрешается проезд транзитом.

Ограничения и рекомендации о самоизоляции или тест не коснутся людей, которые живут в пограничных соседних Швеции и Норвегии, а также эстонцев, которые ездят в Финляндию на работу.

Недавно Финляндия установила менее суровый порог для внесения стран в "красный список", подняв его до 25 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней.

В самой Финляндии за последние сутки зарегистрировали 105 новых заражений коронавирусом, в течение последней недели ежедневный прирост случаев постепенно растет.