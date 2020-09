Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: низка іноземних країн висловлюють співчуття

Низка іноземних держав висловлюють співчуття Україні у зв’язку з загибеллю курсантів на борту Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно дізнався про трагічну загибель військового літака у Чугуєві цього вечора. Мої думки з родинами й друзями загиблих. Від імені ЄС висловлюю співчуття президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру оборону Тарану", - пише головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Just learned about the tragic military plane crash this evening in Chuhuiv, Ukraine. My thoughts are with the families and friends of those who lost their lives. My condolences on behalf of the EU to President @ZelenskyyUa, Minister @DmytroKuleba and @DefenceU Minister Taran — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 25, 2020

"Сумна новина з України. У катастрофі військового літака під Харковом загинуло понад 20 кадетів. Неймовірно болюча втрата для родин і країн. Приєднуюся до вашої скорботи", - відреагував президент Польщі Анджей Дуда.

Smutna wiadomość z Ukrainy. W katastrofie samolotu wojskowego pod Charkowiem zginęło ponad 20 kadetów szkoły lotniczej. Niewyobrażalnie bolesna strata dla Rodzin i państwa. Łączę się w bólu z Tymi, którzy cierpią. RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 25, 2020

"Сьогоднішня вечірня новина з України неймовірно сумна. Наші думки з рідними й друзями, які втратили близьких у катастрофі військового літака, і бажаємо повного одужання тим, хто залишився живим. Сьогодні усі канадці подумки з вами", - написав прем’єр Канади Джастін Трюдо.

The news from Ukraine this evening is incredibly sad. Our hearts go out to the families and friends who lost a loved one in the military plane crash, and we’re wishing a full recovery to the survivors. Canadians are keeping you all in our thoughts tonight. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2020

"Висловлюю щирі співчуття усім рідним та друзям, які вчора втратили своїх близьких в авіакатастрофі в Україні, та президентові Володимиру Зеленському.

Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Offering my heartfelt condolences to all the families and friends who lost a loved one in the plane crash in Ukraine and to president @ZelenskyyUa



Europe is grieving with you and wishes a full recovery to the survivors. — Charles Michel (@eucopresident) September 26, 2020

"Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України", - пише глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

My deepest condolences to the loved ones of the victims of the tragic plane crash near #Kharkiv. We stand by the people of our brotherly #Ukraine🇺🇦 during this difficult time. @DmytroKuleba — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 26, 2020

Співчуття Україні від імені своїх країн висловлюють також посол Британії Мелінда Сіммонз, посол Німеччини Анка Фельдгузен, посольство США в Україні.

Анка #Фельдгузен щодо катастрофи Ан-26: "Мої думки і молитви з родинами загиблих авіакатастрофи на Харківщині. Я бажаю пораненим повного одужання". — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 25, 2020

Посол Великої Британії в Україні 🇬🇧🇺🇦 Мелінда Сіммонс:

Шокована жахливою новиною про падіння військового літака поблизу Харкова. Мої думки зараз із сім'ями загиблих, пораненими та зниклими. #Україна https://t.co/tMMbBUGKCy — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 26, 2020"

We send our heartfelt condolences to the families and loved ones of the cadets, officers, and crew killed and injured in the An-26 plane crash near Kharkiv on Friday night. Our thoughts are with you, and we stand next to you in this time of grief. pic.twitter.com/7l9z0rgWgC — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 26, 2020

"Поділяю біль родин тих, хто загинув в авіакатастрофі під Харковом в Україні. Висловлюю мої співчуття дружньому народові України", - пише міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost #Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. 🇹🇷 🇺🇦 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

"Шоковані звісткою про трагічну катастрофу літака Збройних сил в Україні. Висловлюємо щирі співчуття родинам і друзям тих, хто загинув вчора. Бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання", - заявило МЗС Австрії.