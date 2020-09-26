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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: низка іноземних країн висловлюють співчуття

Субота, 26 вересня 2020, 10:11

Низка іноземних держав висловлюють співчуття Україні у зв’язку з загибеллю курсантів на борту Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно дізнався про трагічну загибель військового літака у Чугуєві цього вечора. Мої думки з родинами й друзями загиблих. Від імені ЄС висловлюю співчуття президентові Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі та міністру оборону Тарану", - пише головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

"Сумна новина з України. У катастрофі військового літака під Харковом загинуло понад 20 кадетів. Неймовірно болюча втрата для родин і країн. Приєднуюся до вашої скорботи", - відреагував президент Польщі Анджей Дуда. 

"Сьогоднішня вечірня новина з України неймовірно сумна. Наші думки з рідними й друзями, які втратили близьких у катастрофі військового літака, і бажаємо повного одужання тим, хто залишився живим. Сьогодні усі канадці подумки з вами", - написав прем’єр Канади Джастін Трюдо.

"Висловлюю щирі співчуття усім рідним та друзям, які вчора втратили своїх близьких в авіакатастрофі в Україні, та президентові Володимиру Зеленському.

Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель.  

"Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України", - пише глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс. 

Співчуття Україні від імені своїх країн висловлюють також посол Британії Мелінда Сіммонз, посол Німеччини Анка Фельдгузен, посольство США в Україні.

"Поділяю біль родин тих, хто загинув в авіакатастрофі під Харковом в Україні. Висловлюю мої співчуття дружньому народові України", - пише міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. 

"Шоковані звісткою про трагічну катастрофу літака Збройних сил в Україні. Висловлюємо щирі співчуття родинам і друзям тих, хто загинув вчора. Бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання", - заявило МЗС Австрії.

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