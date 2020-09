Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: ряд иностранных лидеров выражают соболезнования

Ряд иностранных государств выражают соболезнования Украине в связи с гибелью курса

We send our heartfelt condolences to the families and loved ones of the cadets, officers, and crew killed and injured in the An-26 plane crash near Kharkiv on Friday night. Our thoughts are with you, and we stand next to you in this time of grief. pic.twitter.com/7l9z0rgWgC — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 26, 2020

нтов на борту Ан-26, разбившегося под Чугуевом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Только что узнал о трагической гибели военного самолета в Чугуеве в этот вечер. Мои мысли с семьями и друзьями погибших. От имени ЕС выражаю соболезнования президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе и министру обороны Тарану", - пишет главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Just learned about the tragic military plane crash this evening in Chuhuiv, Ukraine. My thoughts are with the families and friends of those who lost their lives. My condolences on behalf of the EU to President @ZelenskyyUa, Minister @DmytroKuleba and @DefenceU Minister Taran — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 25, 2020

"Печальная новость из Украины. В крушении военного самолета под Харьковом погибли более 20 кадетов. Невероятно болезненная потеря для семей и страны. Присоединяюсь к вашей скорби", - отреагировал президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодняшняя вечерняя новость из Украины невероятно печальная. Наши мысли с родными и друзьями, которые потеряли близких в катастрофе военного самолета, и желаем полного выздоровления тем, кто остался жив. Сегодня все канадцы мысленно с вами", - написал премьер Канады Джастин Трюдо .

The news from Ukraine this evening is incredibly sad. Our hearts go out to the families and friends who lost a loved one in the military plane crash, and we’re wishing a full recovery to the survivors. Canadians are keeping you all in our thoughts tonight. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2020

"Выражаю искренние соболезнования всем родным и друзьям, которые вчера потеряли своих близких в авиакатастрофе в Украине, и президенту Владимиру Зеленскому.

Европа в трауре вместе с вами и желает полного выздоровления выжившим", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель.



"Мои глубочайшие соболезнования близким погибших в трагической авиакатастрофе под Харьковом. Мысленно с народом нашей братской Украины", - пишет глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

My deepest condolences to the loved ones of the victims of the tragic plane crash near #Kharkiv. We stand by the people of our brotherly #Ukraine🇺🇦 during this difficult time. @DmytroKuleba — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 26, 2020

Сочувствие Украины от имени своих стран выражают также посол Великобритании Мелинда Симмонз, посол Германии Анка Фельдгузен, посольство США в Украине.

Посол Великої Британії в Україні 🇬🇧🇺🇦 Мелінда Сіммонс:

Шокована жахливою новиною про падіння військового літака поблизу Харкова. Мої думки зараз із сім'ями загиблих, пораненими та зниклими. #Україна https://t.co/tMMbBUGKCy — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 26, 2020

Анка #Фельдгузен щодо катастрофи Ан-26: "Мої думки і молитви з родинами загиблих авіакатастрофи на Харківщині. Я бажаю пораненим повного одужання". — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 25, 2020

"Разделяю боль тех, чьи близкие погибли в авиакрушении под Харьковом в Украине. Выражаю соболезнования дружественному народу Украины", - написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost #Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. 🇹🇷 🇺🇦 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

"Шокированы новостью о трагической катастрофе самолета Воздушных сил в Украине. Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - пишет МИД Австрии.

We are shocked to hear about the tragic Air Force plane crash in #Ukraine and extend our sincere condolences to all the families and friends who lost a loved one. We wish all injured a speedy recovery. @MFA_Ukraine @DefenceU — MFA Austria (@MFA_Austria) September 26, 2020

Обновляется.