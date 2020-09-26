У Вірменії арештували лідера найбільшої опозиційної партії

Cуд у Єревані задовольнив клопотання про арешт лідера найбільшої опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода" - "Радіо Азатутюн", про це повідомив його адвокат Самвел Дилбанян.

"Суд задовільнив клопотання органу досудового розслідування про арешт терміном на 2 місяці. Це рішення було для нас передбачуваним, тому Царукян не з’явився до суду, а одразу поїхав до Служби нацбезпеки", - повідомив він.

Адвокат назвав рішення незаконним та сказав, що його оскаржуватимуть в апеляційному суді.

21 червня Єреванський суд загальної юрисдикції відхилив клопотання Служби нацбезпеки про арешт Царукяна. Прокуратура після цього звернулась до Апеляційного кримінального суду, щоб скасувати рішення суду першої інстанції. Клопотання частично задовільнили.

Апеляційний суд при цьому не приймав рішення про арешт Царукяна, залишивши розгляд питання за судом першої інстанції.

Лідера "Процвітаючої Вірменії" Гагіка Царукяна звинувачують в організації підкупу виборців під час парламентських виборів 2017 року.

Сам Царукян відкидає звинувачення та стверджує, що це переслідування з політичних мотивів, у зв’язку з його вимогами про відставку уряду.