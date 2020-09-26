В Армении арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии

Суд в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте лидера крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода" - "Радио Азатутюн", об этом сообщил его адвокат Самвел Дылбанян.

"Суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об аресте сроком на 2 месяца. Это решение было для нас предсказуемым, потому Царукян не явился в суд, а сразу поехал в Службу нацбезопасности", - сообщил он.

Адвокат назвал решение незаконным и сказал, что его обжалуют в апелляционном суде.

21 июня Ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство Службы нацбезопасности об аресте Царукяна. Прокуратура после этого обратилась в Апелляционный уголовный суд, чтобы отменить это решение суда первой инстанции. Ходатайство частично удовлетворили.

Апелляционный суд при этом не принимал решения об аресте Царукяна, оставив рассмотрение вопроса суду первой инстанции.

Лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна обвиняют в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года.

Сам Царукян отвергает обвинения и утверждает, что это преследование по политическим мотивам, в связи с его требованиями об отставке правительства.