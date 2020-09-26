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В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж

Субота, 26 вересня 2020, 16:54

Найбільший телекомунікаційний оператор країни Magyar Telekom заявляє про кібератаку на деякі банківські й телекомунікаційні мережі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оператор заявив у суботу, 26 вересня.

Самі атаки сталися у четвер, 24 вересня, спричинивши збої у роботі систем.

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Згідно з повідомленням оператора, DDoS-атаку здійснили із серверів, розташованих у Росії, Китаї та В’єтнамі.  

"Це була одна з найбільших в історії країни кібератак - і за своїми масштабами, і складністю, - повідомляє компанія. - Російські, китайські та в’єтнамські хакери спробували здійснити DDoS-атаку проти фінансових установ Угорщини, а також вразити мережі Magyar Telekom".

Слід зауважити, що розташування серверів не означає, що й самі виконавці атаки знаходилися у цих країнах. 

Об’єм трафіку даних, використаний під час неї, був у 10 разів вищим, ніж зазвичай, а сама атака відбувалася у декілька "хвиль". 

Угорський OTP Bank також підтвердив, що зазнав атаки.  

"У четвер була здійснена DDoS-атака на телекомунікаційні системи, що обслуговують одну з наших банківських послуг. Ми відбили атаку разом з Telekom, який також постраждав, і нетривалий збій у роботі сервісів після обіду було ліквідовано", - повідомили в ОТР. 

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