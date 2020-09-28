В Англії за відмову від самоізоляції штрафуватимуть на суму до 10 тис. фунтів

З понеділка відмова від самоізоляції в Англії стала незаконною, за це порушення загрожують штрафи у розмірі до 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Той, хто має позитивний результат тесту на COVID-19, або той, хто контактував з хворим, тепер зобов’язаний перебувати в карантині.

Подібні заходи були запроваджені тому, що дослідження, проведене на замовлення уряду, показало, що тільки 18% людей, у яких були симптоми хвороби, вирушили в ізоляцію.

Відмова від виконання офіційного розпорядження щодо самоізоляції карається штрафом. Сума штрафу стартує від тисячі фунтів і сягає 10 тисяч фунтів, якщо йдеться про повторні чи серйозні порушення.

Співробітники поліції можуть перевірити, чи дотримуються люди правил в гарячих точках поширення вірусу і серед груп високого ризику, ґрунтуючись на даних "місцевої розвідки".

Люди з низькими доходами, які не можуть працювати і втрачають дохід при самоізоляції, зможуть отримати виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів.

Майже чотири мільйони людей, які отримують допомогу в Англії, матимуть право на ці гроші, і вони будуть повернуті заднім числом, як тільки схема буде належним чином налагоджена на місцях, повідомило міністерство охорони здоров'я Британії

Міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател додала, що нові штрафи є "явною ознакою того, що ми не дозволимо тим, хто порушує правила, звернути назад насилу завойований прогрес, досягнутий законослухняною більшістю".

А міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що уряд "без коливань" введе подальші заходи, якщо число випадків захворювання буде продовжувати зростати..