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В Англии за отказ от самоизоляции будут штрафовать на сумму до 10 тыс. фунтов

Понедельник, 28 сентября 2020, 10:52

С понедельника отказ от самоизоляции в Англии стал незаконным, за это нарушение грозят штрафы в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тот, кто имеет положительный результат теста на COVID-19 или контактировал с больным, теперь обязан находиться в карантине.

Подобные меры были введены потому, что исследование, проведенное по заказу правительства, показало, что только 18% людей, у которых были симптомы болезни, отправились в изоляцию.

Отказ от выполнения официального распоряжения по самоизоляции карается штрафом. Сумма штрафа стартует от тысячи фунтов и достигает 10 000 фунтов, если речь идет о повторных или серьезных нарушениях.

Сотрудники полиции могут проверить, соблюдают ли люди правила в "горячих точках" распространения вируса и среди групп высокого риска, основываясь на данных "местной разведки".

Люди с низкими доходами, которые не могут работать и теряют доход при самоизоляции, смогут получить выплату в размере 500 фунтов стерлингов.

Почти четыре миллиона человек, которые получают помощь в Англии, будут иметь право на эти деньги, и они будут возвращены задним числом, как только схема будет должным образом налажена на местах, сообщило министерство здравоохранения Великобритании

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател добавила, что новые штрафы - "явный признак того, что мы не позволим тем, кто нарушает правила, обратить вспять с трудом завоеванный прогресс, достигнутый законопослушным большинством".

А министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что правительство "без колебаний" введет дальнейшие меры, если число случаев заболевания будет продолжать расти.

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