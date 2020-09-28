Греція повідомила про першого померлого від коронавірусу шукача притулку

Грецька влада повідомила, що 61-річний батько двох дітей помер від коронавірусу в лікарні це стало першою смертю шукача притулку в країні з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Афганець жив у таборі для мігрантів Малакасса недалеко від грецької столиці Афін.

Влада помістила табір в карантин на тлі побоювань з приводу поширення вірусу.

Понад 100 000 мігрантів живуть у грецьких таборах, і протягом декількох місяців існувала стурбованість про те, що може статися, якщо хвороба пошириться там.

Найбільший подібний об'єкт на острові Лесбос згорів раніше цього місяця, залишивши близько 13 000 людей без даху над головою.

Сотні мігрантів з цього табору вже отримали позитивний результат тестування на коронавірус.