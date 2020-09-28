Греция сообщила о первом умершем от коронавируса просителе убежища

Греческие власти сообщили, что 61-летний отец двоих детей умер от коронавируса в больнице, это стало первой смертью просителя убежища в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Афганец жил в лагере для мигрантов Малакасса недалеко от греческой столицы Афин.

Власти поместили лагерь в карантин на фоне опасений по поводу распространения вируса.

Более 100 000 мигрантов живут в греческих лагерях, и в течение нескольких месяцев была обеспокоенность о том, что может произойти, если болезнь распространится там.

Крупнейший подобный объект на острове Лесбос сгорел ранее в этом месяце, оставив около 13 000 человек без крыши над головой.

Сотни мигрантов из этого лагеря уже получили положительный результат тестирования на коронавирус.