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Мером румунського міста обрали померлого від коронавірусу кандидата

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Мером румунського міста обрали померлого від коронавірусу кандидата

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:51

Мешканці румунського міста Девеселу на місцевих виборах повторно переобрали на посаду свого мера, попри те, що за 10 днів до голосування він помер від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське "Радіо Свобода".  

57-річний Іон Аліман (на фото - праворуч) висувався вже на третій свій термін як міський голова Девеселу, від партії соціал-демократів (PSD). На початку вересня він захворів на коронавірус, а 17 вересня помер у лікарні в Бухаресті.

 

Аліман мав двох живих суперників. Попри це, люди все одно підтримали померлого міського голову - за нього віддали 1020 голосів з 1600.

Після переконливої перемоги виборці відвідали його могилу, щоб привітати міського голову і вшанувати його пам’ять. 

 

Тепер вибори міського голови проводитимуть повторно. До цього обов’язки виконуватиме заступник мера. 

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