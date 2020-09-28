Мером румунського міста обрали померлого від коронавірусу кандидата
Мешканці румунського міста Девеселу на місцевих виборах повторно переобрали на посаду свого мера, попри те, що за 10 днів до голосування він помер від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське "Радіо Свобода".
57-річний Іон Аліман (на фото - праворуч) висувався вже на третій свій термін як міський голова Девеселу, від партії соціал-демократів (PSD). На початку вересня він захворів на коронавірус, а 17 вересня помер у лікарні в Бухаресті.
Аліман мав двох живих суперників. Попри це, люди все одно підтримали померлого міського голову - за нього віддали 1020 голосів з 1600.
Після переконливої перемоги виборці відвідали його могилу, щоб привітати міського голову і вшанувати його пам’ять.
Тепер вибори міського голови проводитимуть повторно. До цього обов’язки виконуватиме заступник мера.