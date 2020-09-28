Мэром румынского города избрали умершего от коронавируса кандидата

Жители румынского города Девеселу на местных выборах повторно переизбрали на должность своего мэра, несмотря на то, что за 10 дней до голосования он умер от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское "Радио Свобода".

57-летний Ион Алиман (на фото - справа) выдвигался уже на третий свой срок как мэр Девеселу от партии социал-демократов (PSD). В начале сентября он заболел коронавирусом, а 17 сентября умер в больнице Бухареста.

У Алимана было двое живых соперников. Несмотря на это, люди все равно поддержали умершего мэра - за него отдали 1020 голосов из 1600.

После убедительной победы избиратели посетили его могилу, чтобы поздравить мэра и почтить его память.

Теперь выборы городского головы будут проводить повторно. До этого обязанности будет исполнять заместитель мэра.