Нідерланди повертають частину коронавірусних обмежень

Уряд Нідерландів у понеділок оголосить про введення низки обмежувальних заходів у зв'язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу за останній місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Уряд ще обговорює останні деталі і прем'єр-міністр Марк Рютте оголосить подробиці на пресконференції, але ЗМІ вже дізналися приблизний список обмежень.

Точно відомо про двох рішення: лікарні по всій країні повинні закриватися о 22:00, і їм не дозволяється пускати нікого протягом останньої години. А на спортивних заходах більше не буде публіки - ні на професійних, ні на аматорських.

Також, ймовірно, умови віддаленої роботи стануть суворішими. Роботодавці будуть нести відповідальність за порушення, і їм навіть може загрожувати тимчасове закриття компанії.

Будуть дозволені тільки необхідні поїздки в Амстердам, Роттердам і Гаагу і назад. Для контактних професій вводиться обов'язкова реєстрація, щоб спростити відстеження джерела інфекції і контактів.

Зайти в супермаркет можна буде тільки з візком, яку попередньо продезінфікували. Також знову будуть враховуватися розміри груп, як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, а також обговорюється кількість людей, яких можна запросити додому.

Обмежувальні заходи набудуть чинності у вівторок о 18:00. Через три тижні уряд оцінить їх ефект і прийме подальші рішення.

Нагадаємо, 27 вересня кількість нових випадків зараження коронавірусом у Нідерландах досягла рекордного рівня в 2999 випадків.

В середньому за останні сім днів було зареєстровано 2552 позитивних тестів на день в порівнянні з 1667 тижнем раніше.