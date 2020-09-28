Нидерланды возвращают часть коронавирусных ограничений

Правительство Нидерландов в понедельник объявит о введении ряда ограничительных мер в связи с ростом числа новых случаев коронавируса за последний месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Правительство еще обсуждает последние детали и премьер-министр Марк Рютте объявит подробности на пресс-конференции, но СМИ уже узнали примерный список ограничений.

Точно известно о двух решениях: больницы по всей стране должны закрываться в 22:00, и им не разрешается пускать никого в течение последнего часа. А на спортивных мероприятиях публика больше не приветствуется ни на профессиональных, ни на любительских.

Также, вероятно, условия удаленной работы станут более строгими. Работодатели будут нести ответственность за нарушения, и им даже может грозить временное закрытие компании.

Будут разрешены только необходимые поездки в Амстердам, Роттердам и Гаагу и обратно. Для контактных профессий вводится обязательная регистрация, чтобы упростить отслеживание источника инфекции и контактов.

Зайти в супермаркет можно только с тележкой, которую предварительно продезинфицировали. Также вновь будут учитываться размеры групп, как в помещении, так и на открытом воздухе, а также обсуждается количество людей, которых можно пригласить домой.

Ограничительные меры вступят в силу во вторник в 18:00. Через три недели правительство оценит их эффект и примет дальнейшие решения.

Напомним, 27 сентября число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло рекордного уровня в 2999 случаев.

В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 2552 положительных теста в день по сравнению с 1667 неделей ранее.