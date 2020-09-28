Швеция, Финляндия и Эстония рассмотрят новые данные о катастрофе парома 1994 года

Эстония, Швеция и Финляндия изучат новые свидетельства гибели парома "Эстония", который затонул 26 лет назад, в результате чего погибло 852 человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии.

Заявление было сделано в связи с выходом документального фильма Discovery Network о катастрофе теплохода "Эстония" в 1994 году, в котором показаны новые подводные видеоизображения с места крушения, показывающие повреждения с правой стороны затонувшего судна.

"В случае появления новой существенной информации о катастрофе теплохода "Эстония", о которой ранее не сообщалось, Эстония, Финляндия и Швеция будут совместно оценивать новую информацию", - говорится в заявлении.

Повреждения на корпусе "Эстонии" (кадр из фильма)

Шведский кинорежиссер Хенрик Эвертссон погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.

На опубликованных кадрах документального фильма "Эстония": находка, которая меняет все" видно, что на боковой части парома имеется большая вмятина и дыра высотой в четыре и шириной в 1,2 метров. Из опубликованного материала неясно, когда образовались повреждения: до или после катастрофы.

Чтобы ответить на вопрос, как и когда был поврежден корпус, документалисты привлекли ряд экспертов, которые опровергли теорию о том, что дыра могла возникнуть в результате взрыва. Большинство экспертов считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.

Графическое изображение местоположения повреждения на корпусе

По официальной версии паром "Эстония" затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.

Авария парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994 года, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138 человек, из них один скончался позже в больнице. Были найдены только 94 тела погибших. Большинство жертв, 501 погибший, были шведами.

Это - крупнейшая в Европе корабельная трагедия в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра. Вскоре после аварии шведские власти выступили против поднятия судна и обозначили этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.