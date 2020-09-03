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На кордоні Угорщини та Сербії знайшли три тунелі для нелегалів

Четвер, 3 вересня 2020, 10:39

Угорська поліція виявила на кордоні з Сербією три тунелі, призначені для нелегального перетину прикордонних районів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті поліції.

Один тунель виявили на околиці села Катимар, другий біля села Чикер і третій на околиці села Келебія, всі вони розташовані в регіоні Бач-Кишкун.

 

Зазначається, що в цьому районі останнім часом збільшилася кількість незаконних спроб мігрантів перетнути кордон, тому контроль польових ділянок став більш інтенсивним.

Поліцейські оглянулі тунелі і взяли їх під охорону, поки вони не будуть засипані.

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Угорщина Сербія мігранти
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