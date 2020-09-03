На кордоні Угорщини та Сербії знайшли три тунелі для нелегалів
Четвер, 3 вересня 2020, 10:39
Угорська поліція виявила на кордоні з Сербією три тунелі, призначені для нелегального перетину прикордонних районів.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті поліції.
Один тунель виявили на околиці села Катимар, другий біля села Чикер і третій на околиці села Келебія, всі вони розташовані в регіоні Бач-Кишкун.
Зазначається, що в цьому районі останнім часом збільшилася кількість незаконних спроб мігрантів перетнути кордон, тому контроль польових ділянок став більш інтенсивним.
Поліцейські оглянулі тунелі і взяли їх під охорону, поки вони не будуть засипані.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua