На кордоні Угорщини та Сербії знайшли три тунелі для нелегалів

Угорська поліція виявила на кордоні з Сербією три тунелі, призначені для нелегального перетину прикордонних районів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті поліції.

Один тунель виявили на околиці села Катимар, другий біля села Чикер і третій на околиці села Келебія, всі вони розташовані в регіоні Бач-Кишкун.

Зазначається, що в цьому районі останнім часом збільшилася кількість незаконних спроб мігрантів перетнути кордон, тому контроль польових ділянок став більш інтенсивним.

Поліцейські оглянулі тунелі і взяли їх під охорону, поки вони не будуть засипані.