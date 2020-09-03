На границе Венгрии и Сербии нашли три туннеля для нелегалов

Венгерская полиция обнаружила на границе с Сербией три туннеля, предназначенных для нелегального пересечения пограничных районов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайті полиции.

Один тоннель обнаружили на окраине села Катимар, второй возле села Чикер и третий на окраине села Келебии, все они расположены в регионе Бач-Кишкун.

Отмечается, что в этом районе в последнее время увеличилось количество незаконных попыток мигрантов пересечь границу, поэтому контроль полевых участков стал более интенсивным.

Полицейские осмотрели туннели и взяли их под охрану, пока они не будут засыпаны.