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На границе Венгрии и Сербии нашли три туннеля для нелегалов

Четверг, 3 сентября 2020, 10:39

Венгерская полиция обнаружила на границе с Сербией три туннеля, предназначенных для нелегального пересечения пограничных районов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайті полиции.

Один тоннель обнаружили на окраине села Катимар, второй возле села Чикер и третий на окраине села Келебии, все они расположены в регионе Бач-Кишкун.

 

Отмечается, что в этом районе в последнее время увеличилось количество незаконных попыток мигрантов пересечь границу, поэтому контроль полевых участков стал более интенсивным.

Полицейские осмотрели туннели и взяли их под охрану, пока они не будут засыпаны.

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Венгрия Сербия мигранты
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