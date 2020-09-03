Франція анонсувала план перезапуску економіки на 100 млрд євро

Уряд Франції оприлюднив проєкт плану перезапуску економіки країни обсягом 100 млрд євро після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Проєкт документу оприлюднив сьогодні прем’єр Жан Кастекс після місяців консультацій з економістами, профспілками та іншими зацікавленими сторонами.

Він може стати "найдорожчим" планом країни. 100 млрд євро становлять близько 4% ВВП Франції.

Основні пріоритети плану - відновлення промисловості, так званий "енергетичний перехід" та підтримка зайнятості.

На блок для відновлення промисловості пропонують виділити 35 млрд євро. Це передбачає зниження податків для бізнесу (загалом на 10 млрд у 2021 та 2022 роках), релокалізацію деяких підприємств та інновації.

Мета полягає у тому, аби гроші, нині проінвестовані у підтримку робочих місць та створення нових, через 5 років повернулися у вигляді зростання ВВП. З цієї причини уряд акцентує на підтримці підприємств, а не прямій допомозі домогосподарствам.

На блок з енергетичного переходу виділяють 30 млрд євро. Сюди входить термомодернізація будівель, розширення використання водню та стимулювання екологічних видів транспорту, зокрема й через покращення мережі велодоріжок.

На думку міністра економіки та фінансів Брюно Ле Мера, ці інвестиції "окупляться" через 10-15 років.

На блок підтримки зайнятості пропонують спрямувати 28 млрд євро. Він включає також підтримку працевлаштування молоді, яка цьогоріч вийде на ринок праці, та створення загалом 160 тисяч робочих місць у 2021 році і ще 240 тисяч у 2022 році.

При цьому дещо скоротять адресну допомогу домогосподарствам, які найбільше постраждали від кризи.

Як повідомлялося раніше, ВВП Франції у другому кварталі 2020 року впав на рекордні 13,8% через наслідки пандемії коронавірусу.