Після запеклих сутичок на протестах у Болгарії затримано понад сотню людей

Щонайменше 126 осіб затримали в болгарській столиці Софії після того, як антиурядові демонстрації в середу ввечері призвели до насильства, поранень та арештів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Сутички виникли перед будівлею парламенту між спецпризначенцями та кількома тисячами протестувальників, які вимагали відставки прем'єр-міністра і головного прокурора Болгарії.

Фото: EPA-EFE

Незначна група людей почала кидати в офіцерів поліції невеликі вибухові речовини і петарди. Поліція встановила водомет на площі між парламентом і урядовими офісами та оточила територію.

Керівник поліції Софії повідомив журналістам у четвер, що 80 співробітників поліції отримали поранення і 126 осіб були затримані, у тому числі 62 людини, які вже мали проблеми з законом як футбольні хулігани.

За його словами, демонстранти, які проводять регулярні антиурядові мітинги протягом майже двох місяців, подолали "поріг толерантності".

Фото: EPA-EFE

За словами начальника поліції, після зіткнень в середу поліція знесла наметове містечко, зведене протестувальниками, заблокувавши два ключових перехрестя в столиці Болгарії.

Союз болгарських журналістів виступив із заявою, в якій засудила "насильство стосовно журналістів" з боку поліції.

Раніше в середу президент Болгарії Румен Радев заявив, що відставка прем'єр-міністра Бойко Борисова і його кабінету є єдиним виходом з політичної кризи.

Але високопоставлені представники правлячої правоцентристської партії Борисова заявили в четвер, що після жорстоких подій у середу вони "припинять всі дебати про можливу відставку".

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