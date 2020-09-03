После ожесточенных столкновений на протестах в Болгарии задержаны более сотни человек

По меньшей мере 126 человек задержали в болгарской столице Софии после того, как антиправительственные демонстрации в среду вечером привели к насилию, ранениям и арестам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Столкновения возникли перед зданием парламента между спецназовцами и несколькими тысячами протестующих, требовавших отставки премьер-министра и главного прокурора Болгарии.

Фото: EPA-EFE

Незначительная группа людей начала бросать в офицеров полиции небольшие взрывные вещества и петарды. Полиция установила водомет на площади между парламентом и правительственными офисами и оцепила территорию.

Руководитель полиции Софии сообщил журналистам в четверг, что 80 сотрудников полиции получили ранения и 126 человек были задержаны, в том числе 62 человека, которые уже имели проблемы с законом как футбольные хулиганы.

По его словам, демонстранты, которые проводят регулярные антиправительственные митинги в течение почти двух месяцев, преодолели "порог толерантности".

Фото: EPA-EFE

По словам начальника полиции, после столкновений в среду полиция снесла палаточный городок, возведенный протестующими, заблокировав два ключевых перекресток в столице Болгарии.

Союз болгарских журналистов выступил с заявлением, в котором осудил "насилие в отношении журналистов" со стороны полиции.

Ранее в среду президент Болгарии Румен Радев заявил, что отставка премьер-министра Бойко Борисова и его кабинета является единственным выходом из политического кризиса.

Но высокопоставленные представители правящей правоцентристской партии Борисова заявили в четверг, что после жестоких событий в среду они "прекратят все дебаты о возможной отставке".

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