Кіпр блокує санкції ЄС за Керченський міст і кібератаки на Бундестаг

Кіпр блокує ухвалення санкцій Європейського союзу, які Брюссель має намір запровадити через будівництво Керченського мосту та кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наразі робота ЄС щодо санкцій є складною, оскільки Кіпр блокує роботу як щодо санкцій проти тих, хто відповідає за кібератаки проти Бундестагу в 2015 році, так і проти тих, хто відповідає за будівництво Керченського мосту", - написав Джозвяк.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea