Кіпр блокує санкції ЄС за Керченський міст і кібератаки на Бундестаг

Кіпр блокує ухвалення санкцій Європейського союзу, які Брюссель має намір запровадити через будівництво Керченського мосту та кібератаки на німецький Бундестаг у 2015 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наразі робота ЄС щодо санкцій є складною, оскільки Кіпр блокує роботу як щодо санкцій проти тих, хто відповідає за кібератаки проти Бундестагу в 2015 році, так і проти тих, хто відповідає за будівництво Керченського мосту", - написав Джозвяк.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Німеччина підозрює в атаці хакерську групу APT28, також відому як Fancy Bears, що вважається пов’язаною з російською владою і здійснює кібератаки на державні, інформаційні, військові та інші структури країн.

У березні 2018 року ця ж група атакувала сервери МЗС і Міноборони Німеччини.

У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмитрія Бадіна, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.

Глава МЗС Німеччини у серпні заявляв, що Німеччина розраховує накласти санкції на громадян Росії, причетних до кібератак на Бундестаг, після завершення літніх канікул.