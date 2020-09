Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг

Кипр блокирует принятие санкций Европейского союза, которые Брюссель намерен ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста", - написал Джозвяк.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea