У Бельгії після понад року невдалих спроб сформували уряд більшості

У Бельгії так звана "коаліція Вівальді" досягла згоди щодо нового уряду - після більш ніж року невдалих спроб сформувати уряд більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

"Коаліція Вівальді" названа так через партійні кольори, які уособлюють чотири сезони і перегукуються з відомим твором італійського композитора: помаранчевий для фламандських християнських демократів (CD&V), синій для лібералів (MR і Open Vld), червоний для соціалістів (PS та SP.A) та зелений (Ecolo і Green).

Перемовники, відповідальні за формування уряду, вже прозвітували королеві про домовленість між партнерами коаліції, а лідери партій вітають одне одного з домовленістю - після того, як з часу виборів у травні 2019 року усі спроби сформувати уряд більшості виявились невдалими.

ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть, що прем’єром стане 45-річний Александер де Кроо від лібералів Open VLD, який раніше вже обіймав посаду міністра фінансів. Його батько Герман є одним з найвідоміших в країні політиків. Сім портфелів отримають голландськомовні, та ще сім - франкомовні міністри.

Повідомляється, що новий прем’єр та члени уряду складуть присягу у четвер, 1 жовтня, о 10 годині ранку.

Нагадаємо, наприкінці серпня Бельгії вдалося зібрати сім партій за стіл переговорів щодо так званої "коаліції Вівальді" вперше після виборів, що відбулися 15 місяців тому.

Усі попередні спроби сформувати коаліцію більшості після виборів у травні 2019 року виявились невдалими.

У Бельгії немає повністю функціонуючого уряду з грудня 2018 року, коли партія "Новий фламандський альянс" вийшла зі складу адміністрації, очолюваної Шарлем Мішелем, який зараз є президентом Європейської ради.

Керівництво здійснює тимчасовий уряд меншості на чолі з прем'єр-міністром Софі Вільмес.