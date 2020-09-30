В Бельгии после более года неудачных попыток сформировали правительство большинства

В Бельгии так называемая "коалиция Вивальди" достигла согласия по поводу нового правительства - после более чем года неудачных попыток сформировать правительство большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

"Коалиция Вивальди" названа так за партийные цвета, которые олицетворяют четыре сезона и перекликаются с известным произведением итальянского композитора: оранжевый для фламандских христианских демократов (CD&V), синий для либералов (MR и Open Vld), красный для социалистов (PS и SP.A ) и зеленый (Ecolo и Green).

Переговорщики, отвечающие за формирование правительства, уже отчитались королеве о договоренности между партнерами коалиции, а лидеры партий приветствуют друг друга договоренности - после того, как с момента выборов в мае 2019 года все попытки сформировать правительство большинства оказались неудачными.

Премьером станет 45-летний Александр де Кроо от либералов Open VLD, ранее уже занимавший должность министра финансов. Его отец Герман является одним из самых известных в стране политиков. Семь портфелей получат голландскоязычные, и еще семь - франкоязычные министры.

Сообщается, что новый премьер и члены правительства примут присягу в четверг, 1 октября, в 10:00 утра.

Напомним, в конце августа Бельгии удалось собрать семь партий за стол переговоров по так называемой "коалиции Вивальди" впервые после выборов, состоявшихся 15 месяцев назад.

Все предыдущие попытки сформировать коалицию большинства после выборов в мае 2019 оказались неудачными.

В Бельгии бывает целиком функционирующего правительства с декабря 2018 года, когда партия "Новый фламандский альянс" вышла из состава администрации, возглавляемой Шарлем Мишелем, который сейчас является президентом Европейского совета.

Руководство осуществляет временное правительство меньшинства во главе с премьер-министром Софи Вильмес.