Словаччина повторно запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Словаччини схвалив повторне запровадження надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Надзвичайний стан знову почне діяти у Словаччині з 1 жовтня.

У країні вже був запроваджений надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії – він в основному стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривав 90 днів, з 16 березня по 14 червня.

Поки невідомо, якою мірою уряд буде застосовувати його цього разу.

Прем’єр Ігор Матович повідомив, що поки надзвичайний стан запроваджується на 45 днів. За його словами, після цього уряд оцінить, чи є можливим повернення до нормального життя.

Матович раніше оголосив, що тепер надзвичайний стан має бути введений у всіх департаментах. Він називав це "запасною зброєю".

"Мова йде не тільки про охорону здоров'я, це буде загальний надзвичайний стан", - сказав він.

Однак міністр економіки Річард Сулик заявляв, що не бачить причин оголошувати надзвичайний стан для всієї країни.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час надзвичайного стану.

У Словаччині протягом останньої доби зафіксували 567 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень перевищило 10 тисяч.