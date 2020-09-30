Словакия повторно ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Чрезвычайное положение снова начнет действовать в Словакии с 1 октября.

В стране уже было введено чрезвычайное положение во время первой волны пандемии - это в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и длилось 90 дней, с 16 марта по 14 июня.

Пока неизвестно, в какой степени правительство будет применять его на этот раз.

Премьер Игорь Матович сообщил, что пока чрезвычайное положение вводится на 45 дней. По его словам, после этого правительство оценит, возможно ли возвращение к нормальной жизни.

Матович ранее объявил, что теперь чрезвычайное положение должно быть введено во всех департаментах. Он назвал это "запасным оружием".

"Речь идет не только о здравоохранении, это будет общее чрезвычайное положение", - сказал он.

Однако министр экономики Ричард Сулик заявлял, что не видит причин объявлять чрезвычайное положение для всей страны.

Согласно Конституции Словакии, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на 90 дней в случае угрозы жизни и здоровью человека. Основные права и свободы в период его действия могут быть ограничены.

В Словакии за последние сутки зафиксировали 567 новых случаев коронавируса, общее число заражений превысило 10 000.