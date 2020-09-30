У Нідерландах маски стали обов'язковими у закритих громадських місцях

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про обов’язкове носіння масок для обличчя у загальних приміщеннях, таких як магазини.

Про це оголосив нідерландський прем’єр Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Volkskrant.

За словами Рютте, рішення набуває чинності негайно, але детально його оголосять у п’ятницю. "Але загалом поради застосовуються відтепер", - сказав він.

До сьогодні маски були обов’язковими лише в регіонах Амстердама, Роттердама та Гааги.

Депутати парламенту запропонували зробити це правило національним для всіх громадських місць, де неможливо тримати достатню відстань.

Середні школи виключаються з цього рішення, оскільки там школярі вже повинні триматися на відстані від вчителів.

Нагадаємо, 27 вересня кількість нових випадків зараження коронавірусом у Нідерландах досягла рекордного рівня в 2999 випадків.

В середньому за останні сім днів було зареєстровано 2552 позитивних тестів на день в порівнянні з 1667 тижнем раніше.