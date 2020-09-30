В Нидерландах маски стали обязательными в закрытых общественных местах

Правительство Нидерландов приняло решение об обязательном ношении масок для лица в общих помещениях, таких как магазины.

Об этом объявил нидерландский премьер Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volkskrant.

По словам Рютте, решение вступает в силу немедленно, но детально его объявят в пятницу. "Но в целом рекомендации применяются отныне", - сказал он.

До сих пор маски были обязательными только в регионах Амстердама, Роттердама и Гааги.

Депутаты парламента предложили сделать это правило национальным для всех общественных мест, где невозможно держать достаточное расстояние.

Средние школы исключаются из этого решения, поскольку там школьники уже должны держаться на расстоянии от учителей.

Напомним, 27 сентября число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло рекордного уровня в 2999 случаев.

В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 2552 положительных теста в день по сравнению с 1667 неделей ранее.