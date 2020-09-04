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НАТО проведе засідання через отруєння Навального

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НАТО проведе засідання через отруєння Навального

П'ятниця, 4 вересня 2020, 07:39

У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, на порядку денному якого буде обговорення ситуації з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить перед пресою після засідання Північноатлантичної ради на рівні послів щодо нападу з "Новічком" на Алєксєя Навального близько 12.30", - написала Лунгеску.

Заява Столтенберга буде транслюватися в прямому ефірі на сайті НАТО.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.

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