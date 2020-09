НАТО проведе засідання через отруєння Навального

У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, на порядку денному якого буде обговорення ситуації з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить перед пресою після засідання Північноатлантичної ради на рівні послів щодо нападу з "Новічком" на Алєксєя Навального близько 12.30", - написала Лунгеску.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx