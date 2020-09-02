Докази отруєння Навального "Новічком" виявила лабораторія німецької армії

Про те, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли нервовим агентом групи "Новічок" стало відомо з дослідження спеціальної лабораторії німецької армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення німецького уряду.

"З ініціативи університетського медичного комплексу Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків, взятих у Алексєя Навального. Тим самим були отримані недвозначні докази наявності хімічної нервово-паралітичної речовини групи"Новічок"" - повідомили в уряді Німеччини.

Про результати розслідування німецький уряд проінформує своїх партнерів в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

"Він став жертвою злочину, який я рішуче засуджую. Це злочин проти основних цінностей і прав, за які ми виступаємо", - сказала глава німецького уряду.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.