НАТО проведет заседание из-за отравления Навального

В Брюсселе сегодня состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, на повестке дня которого будет обсуждение ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с "Новичком" на Алексея Навального около 12:30", - написала Лунгеску.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx