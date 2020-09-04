Румунія 6 грудня проведе парламентські вибори

У Румунії 6 грудня збираються провести парламентські вибори, незважаючи на ризики, пов'язані з коронавірусом.

Про це оголосив прем'єр-міністр Людовик Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"З урахуванням нашого законодавства єдина доступна дата для проведення виборів - 6 грудня", - сказав Орбан.

На думку аналітиків, найбільші шанси на перемогу має проєвропейська Національно-ліберальна партія, очолювана Орбаном.

У понеділок його уряд меншості пережив вотум недовіри в парламенті, ініційований опозицією, через відсутність кворуму.

Історично домінуюча Соціал-демократична партія перемогла на парламентських виборах 2016 року з великою перевагою, але її уряд був повалений минулого року через звинувачення в корупції і масові вуличні протести проти спірних судових реформ.

У Румунії нещодавно почався сплеск інфекцій коронавірусу до приблизно 1200 нових випадків в середньому на день, при цьому опитування не дають чіткої відповіді, як хвороба вплине на голосування в грудні.

Економіка однієї з найбідніших країн Євросоюзу скоротилася на 12,3% у другому кварталі року через наслідки COVID-19.