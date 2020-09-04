Румыния 6 декабря проведет парламентские выборы

В Румынии 6 декабря собираются провести парламентские выборы, несмотря на риски, связанные с коронавирусом.

Об этом объявил премьер-министр Людовик Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"С учетом нашего законодательства единственная доступная дата проведения выборов - 6 декабря", - сказал Орбан.

По мнению аналитиков, наибольшие шансы на победу имеет проевропейская Национально-либеральная партия, возглавляемая Орбаном.

В понедельник его правительство меньшинства пережил вотум недоверия в парламенте, инициированный оппозицией, из-за отсутствия кворума.

Исторически доминирующая Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в 2016 году с большим перевесом, но ее правительство было свергнуто в прошлом году из-за обвинений в коррупции и массовых уличных протестов против спорных судебных реформ.

В Румынии недавно начался всплеск коронавируса - примерно до 1200 новых случаев в среднем в день, при этом опросы не дают четкого ответа, как это повлияет на голосование в декабре.

Экономика одной из беднейших стран Евро союза сократилась на 12,3% во втором квартале года из-за последствий COVID-19.