Винищувачі Канади приєдналися до місії повітряної поліції НАТО у Румунії

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місію повітряної поліції НАТО в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Повітряна оперативна група канадських збройних сил розпочне свою місію повітряної поліції в Румунії в суботу, 5 вересня, після отримання сертифікату готовності від НАТО на церемонії, що відбулася на румунській базі ВПС імені Михайла Когелнічану 3 вересня", - йдеться у заяві.

В Об'єднаному командуванні повітряними силами НАТО уточнили, що загін Королівських ВПС Канади складається приблизно зі 135 осіб особового складу та шести винищувачів CF-188 Hornet.

Вони працюватимуть разом із літаками румунських ВПС до грудня 2020 року. Окрім польотних місій повітряної поліції НАТО, вони також проходитимуть комбіновану підготовку з іншими союзниками на узбережжі Чорного моря.

"Розгортання також надасть ВПС Альянсу можливість покращити взаємодію та розширити можливості, одночасно демонструючи рішучість НАТО захищати свої інтереси в Чорноморському регіоні. Постійна підтримка Канади в їх розгортанні в Європі підкреслює трансатлантичний зв'язок між членами Альянсу", - зазначили в командуванні.