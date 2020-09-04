Истребители Канады присоединились к миссии воздушной полиции НАТО в Румынии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Канады начинают участие в миссии воздушной полиции НАТО в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Воздушная оперативная группа канадских вооруженных сил начнет свою миссию воздушной полиции в Румынии в субботу, 5 сентября, после получения сертификата готовности от НАТО на церемонии, состоявшейся в румынской базе ВВС имени Михаила Когэлничану 3 сентября", - говорится в заявлении.

В Объединенном командовании воздушными силами НАТО уточнили, что отряд Королевских ВВС Канады состоит примерно из 135 человек личного состава и шести истребителей CF-188 Hornet.

Они будут работать вместе с самолетами румынских ВВС до декабря 2020 года. Кроме полетных миссий воздушной полиции НАТО, они также будут проходить комбинированную подготовку с другими союзниками на побережье Черного моря.

"Развертывание также предоставит возможность ВВС Альянса улучшить взаимодействие и расширить возможности, одновременно демонстрируя решимость НАТО защищать свои интересы в Черноморском регионе. Постоянная поддержка Канады в их развертывании в Европе подчеркивает трансатлантические связи между союзниками", - отметили в командовании.