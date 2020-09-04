Понад 100 євродепутатів закликали ЄС до санкцій проти причетних до атак на російських опозиціонерів

Понад 100 депутатів Європарламенту закликають ЄС покарати санкціями осіб, причетних до атак проти опозиційних діячів у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відкритому листі європарламентарів до високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Під ним підписалися більше 100 депутатів з різних фракцій.

Депутати зазначають, що вірять заявам уряду Німеччини про отруєння Навального "Новічком" і рішуче засуджують замах на його життя.

"Ми підтримуємо заклики низки європейських урядів до Росії забезпечити повне і прозоре розслідування… Але ми вкрай скептично ставимося до припущень, що влада РФ бажає встановлювати реальні обставини цього злочину", - заявляють євродепутати.

Вони згадують низку попередніх нападів та вбивств на опозиційних діячів у Росії, таких як Анна Політковська, Александр Литвиненко, Сергєй Скрипаль, Борис Нємцов, Пьотр Верзилов, Владімір Кара-Мурза, у випадку яких покарання справжніх винуватців так і не відбулося.

"З огляду на це, ми закликаємо високого представника ЄС Жозепа Борреля та головуючу у Раді ЄС Німеччину ініціювати міжнародне розслідування отруєння Алєксєя Навального у межах структур ООН та Ради Європи, з можливістю підтримки від Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Ми також повторно наголошуємо на необхідності швидкого запровадження Санкційного механізму ЄС щодо порушень прав людини, щоб ми могли притягнути до відповідальності осіб, які стоять за цими атаками. Ми не можемо мовчки спостерігати, як російська опозиція систематично зазнає замахів за допомогою отрути", - наголошують євродепутати.

Як повідомлялося раніше, напередодні Жозеп Боррель від імені ЄС закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального та припустив запровадження санкцій проти причетних осіб.

Водночас речник Єврокомісії Петер Стано зауважив, що на швидкі санкції очікувати не варто, оскільки це питання може бути розглянуте тільки після проведення розслідування та встановлення винних у нападі на політика.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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