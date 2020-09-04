Более 100 евродепутатов призвали ЕС к санкциям против причастных к атакам на российских оппозиционеров

Более 100 депутатов Европарламента призывают ЕС наказать санкциями лиц, причастных к атакам против оппозиционных деятелей в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в открытом письме европарламентариев к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Под ним подписались более 100 депутатов из разных фракций.

Депутаты отмечают, что верят заявлениям правительства Германии об отравлении Навального "Новичком" и решительно осуждают покушение на его жизнь.

"Мы поддерживаем призывы ряда европейских правительств к России обеспечить полное и прозрачное расследование... Но мы крайне скептически относимся к предположениям, что власти РФ хотят установить реальные обстоятельства этого преступления", - заявляют евродепутаты.

Они вспоминают ряд предыдущих нападений и убийств оппозиционных деятелей в России, таких как Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, Борис Немцов, Петр Верзилов, Владимир Кара-Мурза, в случае которых наказания настоящих виновников так и не произошло.

"Учитывая это, мы призываем высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и председателя Совета ЕС Германию инициировать международное расследование отравления Алексея Навального в рамках структур ООН и Совета Европы, с возможностью поддержки от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Мы также повторно подчеркиваем необходимость быстрого введения санкционного механизма ЕС о нарушениях прав человека, чтобы мы могли привлечь к ответственности лиц, стоящих за этими атаками. Мы не можем молча наблюдать, как российская оппозиция систематически подвергается покушениям с помощью яда", - отмечают евродепутаты.

Как сообщалось ранее, накануне Жозеп Боррель от имени ЕС призвал к совместному международному ответу на отравление российского оппозиционера Алексея Навального и предположил введения санкций против причастных лиц.

В то же время представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что быстрых санкций ожидать не стоит, поскольку этот вопрос может быть рассмотрен только после проведения расследования и установления виновных в нападении на политика.