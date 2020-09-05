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Прем’єр Польщі зустрінеться з Тихановською

Субота, 5 вересня 2020, 18:03

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький наступної середи зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У найближчу середу, 9 вересня, рівно через місяць після білоруських виборів - опозиціонерка прибуде до Варшави і зустрінеться з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Глава польського уряду хоче поговорити з Тихановською про подальшу ситуацію в Білорусі. Зустріч також повинна стати дипломатичним сигналом для білорусів, які вимагають повторних – чесних - президентських виборів.

Не виключено також, що в переговорах візьмуть участь і представники канцелярії президента Анджея Дуди.

В уряді підкреслюють, що зустріч Моравецького з Тихановською не буде втручанням у внутрішні справи Білорусі, а лише включенням опозиціонерки в міжнародні дебати.

У середу вранці Світлана тихановська також зустрінеться з білорусами, які проживають в Польщі. З міркувань безпеки точне місце зустрічі, співорганізатором якої є канцелярія Матеуша Моравецького, поки невідомо.

Варто зазначити, що з боку влади у Мінську неодноразово звучали звинувачення на адресу Польщі у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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