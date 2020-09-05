Премьер Польши встретится с Тихановской
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в следующую среду встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В ближайшую среду, 9 сентября, ровно через месяц после белорусских выборов - оппозиционерка прибудет в Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким.
Глава польского правительства хочет поговорить с Тихановской о дальнейшей ситуации в Беларуси. Встреча также должна стать дипломатическим сигналом для белорусов, требующих повторных-честных-президентских выборов.
Не исключено также, что в переговорах примут участие и представители канцелярии президента Анджея Дуды.
В правительстве подчеркивают, что встреча Моравецкого с Тихановской не будет вмешательством во внутренние дела Беларуси, а лишь включением оппозиционерки в международные дебаты.
В среду утром Светлана тихановская также встретится с белорусами, проживающими в Польше. Из соображений безопасности точное место встречи, соорганизатором которой является канцелярия Матеуша Моравецкого, пока неизвестно.
Стоит отметить, что со стороны властей в Минске неоднократно звучали обвинения в адрес Польши во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.