Премьер Польши встретится с Тихановской

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в следующую среду встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В ближайшую среду, 9 сентября, ровно через месяц после белорусских выборов - оппозиционерка прибудет в Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Глава польского правительства хочет поговорить с Тихановской о дальнейшей ситуации в Беларуси. Встреча также должна стать дипломатическим сигналом для белорусов, требующих повторных-честных-президентских выборов.

Не исключено также, что в переговорах примут участие и представители канцелярии президента Анджея Дуды.

В правительстве подчеркивают, что встреча Моравецкого с Тихановской не будет вмешательством во внутренние дела Беларуси, а лишь включением оппозиционерки в международные дебаты.

В среду утром Светлана тихановская также встретится с белорусами, проживающими в Польше. Из соображений безопасности точное место встречи, соорганизатором которой является канцелярия Матеуша Моравецкого, пока неизвестно.

Стоит отметить, что со стороны властей в Минске неоднократно звучали обвинения в адрес Польши во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.