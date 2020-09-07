Cоратницю Тихановської Колесникову викрали у центрі Мінська - ЗМІ

Соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали у центрі Мінська.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на свідка подій, пише "Європейська правда".

За словами читачки видання Анастасії, котра, як стверджує, бачила події на власні очі, Марію Колеснікову викрали близько 10:05 біля Національного художнього музею.

Дівчина впізнала Колеснікову на вулиці, йдучи від проспекту Незалежності у бік музею. За її словами, Колесникова йшла трохи позаду неї.

"Неподалік від музею я побачила запаркований темний мікроавтобус із написом "Зв’язок", позаду була марка "Соболь". Я пройшла ще трохи вперед і почула звук телефона, що падає на асфальт, якусь метушню. Обернулася і побачила, що люди у цивільному й масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї вилетів телефон, один з цих людей піднімає телефон, вскакує у мікроавтобус і він їде", - цитує TUT.BY свідка.

Анастасія каже, що не намагалася щось знімати, щоб її не затримали також.

Журналісти намагалися телефонувати Колесниковій. Її телефон доступний, але на дзвінки вона не відповідає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 прокоментував журналістам, що Колесникова мала перебувати у центрі міста у справах. Він вперше почув про її ймовірне викрадення від журналістів і почав уточнювати інформацію. Об 11 годині ранку його телефон став недоступним.

Член координаційної ради Максим Знак прокоментував виданню, що не знає, де перебувають Колесникова та Родненков. За його словами, на зв’язок не виходять ще двоє представників Координаційної ради - Максим Богрецов, старший віцепрезидент ЕРАМ, та Іван Кравцов, секретар Координаційної ради.

Нагадаємо, напередодні член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.