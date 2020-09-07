Соратницу Тихановской Колесникову похитили в центре Минска – СМИ

Соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на свидетеля событий, пишет "Европейская правда".

По словам читательницы издания Анастасии, которая, как утверждает, видела события воочию, Марию Колесникову похитили около 10:05 возле Национального художественного музея.

Девушка узнала Колесникову на улице, идя от проспекта Победы в сторону музея. По ее словам, Мария Колесникова шла чуть позади нее.

"Неподалеку от музея я увидела запаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь", позади была марка "Соболь". Я прошла еще немного вперед и услышала звук телефона, падающего на асфальт, какую-то возню. Обернулась и увидела, что люди в гражданском и масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее выпал телефон, один из этих людей поднимает телефон, заскакивает в микроавтобус и он уезжает", - цитирует TUT.BY свидетеля.

Анастасия говорит, что не пыталась что-то снимать, чтобы ее тоже не задержали.

Журналисты пытались дозвониться до Колесниковой. Ее телефон в сети, но на звонки она не отвечает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 прокомментировал журналистам, что Колесникова должна была находиться в центре города по делам. Он впервые услышал о ее возможном похищении от журналистов и начал уточнять информацию. В 11:00 утра его телефон стал недоступен.

Член координационного совета Максим Знак прокомментировал изданию, что не знает, где находятся Колесникова и Родненков. По его словам, на связь не выходят еще два представителя Координационного совета - Максим Богрецов, старший вице-президент ЕРАМ, и Иван Кравцов, секретарь Координационного совета.

Напомним, накануне член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста, и она уехала в Польшу.