ЄС запровадить санкції проти 31 чиновника за фальсифікацію виборів у Білорусі – ЗМІ

Євросоюз до середини вересня має намір запровадити санкції проти 31 високопоставленого чиновника Білорусі, в тому числі проти глави МВС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через місяць після початку масових демонстрацій проти підсумків президентських виборів, на яких Александр Лукашенко заявив про свою перемогу, ЄС має намір покарати білоруську владу і підтримати заклики до нових виборів.

"Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав визнали, що цього недостатньо. Зараз ми досягли консенсусу ще щодо 17 осіб", - сказав один з дипломатів ЄС.

"Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, за насильство і за репресії", - додав він.

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Міністри закордонних справ ЄС дали політичне схвалення санкціям - заборонам на поїздки в ЄС і заморожуванню активів - на зустрічі в Берліні в кінці минулого місяця, але не вирішили, на кого вони будуть спрямовані.

Греція і Кіпр, які наполягають на окремих санкціях проти Туреччини в суперечці в Східному Середземномор'ї, все ще повинні надати свою підтримку білоруському чорному списку.

Додаткові імена все ще можуть бути додані або викреслені зі списку, але дипломати заявили, що офіційне рішення, швидше за все, буде прийняте 21 вересня, коли міністри закордонних справ ЄС проведуть свою наступну заплановану зустріч. Санкції набудуть чинності з 22 вересня.

Очікується, що до списку ЄС увійдуть міністр внутрішніх справ Юрій Караєв та його заступник, а також високопосадовці виборчої комісії, Служби безпеки та юстиції та міністри.

Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, під санкції не потрапить. Німеччина, яка протягом шести місяців головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу і залишити відкритою можливість додавання імені президента на більш пізньому етапі.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.