Лінкявічюс про викрадення Колесникової: методам НКВС не місце в Європі ХХІ століття

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав білоруську владу негайно звільнити соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради і яку за повідомленнями ЗМІ викрали у центрі Мінська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість того, щоб говорити з народом Білорусі, керівництво, що йде, намагається цинічно усунути одного опонента за іншим. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21-го століття. Вона повинна бути негайно звільнена" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately