Лінкявічюс про викрадення Колесникової: методам НКВС не місце в Європі ХХІ століття

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав білоруську владу негайно звільнити соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради і яку за повідомленнями ЗМІ викрали у центрі Мінська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість того, щоб говорити з народом Білорусі, керівництво, що йде, намагається цинічно усунути одного опонента за іншим. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21-го століття. Вона повинна бути негайно звільнена" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2020

Як повідомлялося, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали у центрі Мінська.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 прокоментував журналістам, що Колесникова мала перебувати у центрі міста у справах. Він вперше почув про її ймовірне викрадення від журналістів і почав уточнювати інформацію. Об 11 годині ранку його телефон став недоступним.

Член координаційної ради Максим Знак прокоментував виданню, що не знає, де перебувають Колесникова та Родненков. За його словами, на зв’язок не виходять ще двоє представників Координаційної ради - Максим Богрецов, старший віцепрезидент ЕРАМ, та Іван Кравцов, секретар Координаційної ради.

Нагадаємо, напередодні член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.