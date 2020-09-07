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Лінкявічюс про викрадення Колесникової: методам НКВС не місце в Європі ХХІ століття

Понеділок, 7 вересня 2020, 13:04

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав білоруську владу негайно звільнити соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради і яку за повідомленнями ЗМІ викрали у центрі Мінська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість того, щоб говорити з народом Білорусі, керівництво, що йде, намагається цинічно усунути одного опонента за іншим. Викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська - це ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21-го століття. Вона повинна бути негайно звільнена" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Як повідомлялося, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали у центрі Мінська.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 прокоментував журналістам, що Колесникова мала перебувати у центрі міста у справах. Він вперше почув про її ймовірне викрадення від журналістів і почав уточнювати інформацію. Об 11 годині ранку його телефон став недоступним. 

Член координаційної ради Максим Знак прокоментував виданню, що не знає, де перебувають Колесникова та Родненков. За його словами, на зв’язок не виходять ще двоє представників Координаційної ради - Максим Богрецов, старший віцепрезидент ЕРАМ, та Іван Кравцов, секретар Координаційної ради. 

Нагадаємо, напередодні член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту, і вона виїхала до Польщі.

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