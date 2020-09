Линкявичюс о похищении Колесниковой: методам НКВД не место в Европе XXI века

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал белорусские власти немедленно освободить соратника Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета и которую, по сообщениям СМИ, похитили в центре Минска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместо того чтобы говорить с народом Беларуси, руководство уходящего пытается цинично устранять одного оппонента за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска - это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately