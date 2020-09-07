Линкявичюс о похищении Колесниковой: методам НКВД не место в Европе XXI века

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал белорусские власти немедленно освободить соратника Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета и которую, по сообщениям СМИ, похитили в центре Минска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вместо того чтобы говорить с народом Беларуси, руководство уходящего пытается цинично устранять одного оппонента за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска - это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе XXI века. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2020

Как сообщалось, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 прокомментировал журналистам, что Колесникова должна была находиться в центре города по делам. Он впервые услышал о ее возможном похищении от журналистов и начал уточнять информацию. В 11:00 утра его телефон стал недоступен.

Член координационного совета Максим Знак прокомментировал изданию, что не знает, где находятся Колесникова и Родненков. По его словам, на связь не выходят еще два представителя Координационного совета - Максим Богрецов, старший вице-президент ЕРАМ, и Иван Кравцов, секретарь Координационного совета.

Напомним, накануне член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста, и она уехала в Польшу.