Сербія і Косово "істотно узгодили" економічні питання і відкрили нові теми переговорів

Сербія і Косово "істотно узгодили" питання зниклих безвісти і внутрішньо переміщених осіб і економічні питання та відкрили дві нові теми, однією з яких є Спільнота сербських муніципалітетів.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич після переговорів з прем'єр-міністром Косово Авдуллой Хоті в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Сьогодні було відкрито дві нові теми: проблема Союзу сербських муніципалітетів і тема власності і фінансових вимог, які ми висуваємо один одному", - сказав Вучич.

Він заявив, що на зустрічі були узгоджені механізми щодо внутрішньо переміщених осіб і зниклих безвісти, які передбачають "можливість і зобов'язання інспектувати всі існуючі архіви".

Вучич також сказав, що Приштина взяла на себе зобов'язання прийняти закон про повернення переміщених осіб.

"Це важливо через внутрішньо переміщених осіб, ми не очікуємо дуже великого прогресу, але ми думаємо, що це дасть певні результати. Очікування чудес не об'єктивно і нереально", - додав Вучич.

Глави експертних переговорних груп Сербії і Косово продовжать переговори 17 вересня, а наступний саміт запланований на 28 вересня в Брюсселі, сказав Вучич.

"На порядку денному найважливіші і найскладніші питання, у нас протилежні погляди з багатьох питань, це буде складно і непросто", - додав він.

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У спільній заяві за підсумками переговорів під егідою ЄС відзначається, що сторони "зобов'язалися подвоїти свої зусилля для забезпечення подальшого зближення з ЄС відповідно до своїх зобов'язань".

"У цьому відношенні нещодавно узгоджені в Вашингтоні документи, засновані на раніше взятих обома сторонами зобов'язаннях, могли б внести корисний внесок в досягнення всеосяжної, юридично зобов'язуючої угоди про нормалізацію відносин", - йдеться в заяві.

Діалог між Белградом і Приштиною під егідою ЄС відновився в липні зустрічами між Вучичем і Хоті після 20-місячної перерви через введення 100% косовських податків на імпорт товарів з Сербії, а потім взаємних економічних заходів.

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