Сербия и Косово "существенно согласовали" экономические вопросы и открыли новые темы переговоров

Сербия и Косово "существенно согласовали" вопросы о пропавших без вести и внутренне перемещенных лицах и экономические вопросы, а также открыли две новые темы, одной из которых является Сообщество сербских муниципалитетов.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с премьер-министром Косова Авдуллой Хоти в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Сегодня были открыты две новые темы: проблема Союза сербских муниципалитетов и тема собственности и финансовых требований, которые мы предъявляем друг другу", - сказал Вучич.

Он заявил, что на встрече были согласованы механизмы по внутренне перемещенным лицам и пропавших без вести, которые предусматривают "возможность и обязательства проверять все существующие архивы".

Вучич также сказал, что Приштина обязалась принять закон о возвращении перемещенных лиц.

"Это важно из-за внутренне перемещенных лиц, мы не ожидаем очень большого прогресса, но мы думаем, что это даст определенные результаты. Ожидание чуда не объективно и нереально", - добавил Вучич.

Главы экспертных переговорных групп Сербии и Косова продолжат переговоры 17 сентября, а следующий саммит запланирован на 28 сентября в Брюсселе, сказал Вучич.

"В повестке дня - важнейшие и сложнейшие вопросы, у нас противоположные взгляды по многим вопросам, это будет непросто", - добавил он.

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В совместном заявлении по итогам переговоров под эгидой ЕС отмечается, что стороны "обязались удвоить свои усилия для обеспечения дальнейшего сближения с Евросоюзом в соответствии со своими обязательствами".

"В этом отношении недавно согласованные в Вашингтоне документы, основанные на ранее взятых обеими сторонами обязательствах, могли бы внести полезный вклад в достижение всеобъемлющего, юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений", - говорится в заявлении.

Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС возобновился в июле встречами между Вучичем и Хоти после 20-месячного перерыва из-за введения 100% косовских налогов на импорт товаров из Сербии, а затем взаимных экономических мер.

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